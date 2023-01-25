Doğa Rutkay da ‘Urla’ dedi

Hayatlarını İstanbul'da sürdüren sanatçılar, sporcular ve işadamları, rotayı Urla'ya kırmaya devam ediyor. Şirin tatil beldesi ilçede villa satışları arttı. Mutlu aile yaşamı ve başarılı işleriyle adından söz ettiren Doğa Rutkay, Yarımada'yı seven ünlü isimler arasında. Yaz aylarında ailesiyle sık sık Çeşme'ye gelen Doğa Rutkay, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından da sık sık Alaçatı'da oldukları paylaşımlar yapmıştı.

USTALARLA İŞE GİRİŞTİK

Öte yandan Doğa Rutkay önceki gün sosyal medya hesabından, 'Ustalarımızla işe girişmişiz akşam olmuşuz' diye yazdığı bir paylaşım da yaptı. Coşkun Sabah, Sibel Can, Ata Demirer, Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer, Efe Aydan, Hüseyin Beşok, Abdullah Avcı, Egemen Korkmaz ve Emre Belezoğlu'ndan sonra Urla'dan ev alan son ünlü isim de Doğa Rutkay oldu.

FATİH ŞENDİL