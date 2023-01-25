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Haberler Sarmaşık Kuruluş Osman’da heyecan dorukta

Kuruluş Osman’da heyecan dorukta

25.1.2023

Kuruluş Osman’da heyecan dorukta

ATV ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam 20.00'de atv'de ekrana gelecek 114'üncü bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitleyecek. 'Kuruluş Osman'da Nayman'ın kırk bin nökerle Konya'ya girerken yeni hedefi uçlardır. Osman Bey, Nayman'a karşı savaşmakta kararlıdır. Bütün obaları gazaya çağırmasına rağmen Türk Beyleri, Osman Bey'i tek başına bırakmıştır. Osman Bey, Moğol belasına karşı ne yapacaktır. Öte yandan İsmihan Sultan, Osman Bey'e evlat acısı yaşatmakta kararlıdır. Orhan'ı, kardeşi Alaeddin'in pusadıyla zehirleyecektir.

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