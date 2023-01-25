Moleküler test, 280 alerjeni tespit ediyor

MOLEKÜLER Alerji Testi ile 280 alerjen tespit edilebiliyor. Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, "Test ile kişinin tüm alerjileri kapsamlı bir şekilde ortaya çıkar. Alerjiye neden olan bileşenlere karşı da alerjiyi saptaması nedeniyle; alerjinin şiddeti, ne kadar süre devam edeceği, fırınlanmaya karşı ne kadar duyarlı olduğunu, alerji aşısının hangi alerjik maddelerden oluşması gerektiğini saptadığı için çok değerli sonuçlar verir ve alerjinin teşhis ve tedavisi için yeni nesil bir alerji testidir" dedi.