Hamilelere maden suyu desteği

Gebelik ilerledikçe zaman zaman mide krampları yaşanabilir. Bebeğin iç organlarını sıkıştırmasından dolayı gaz, kramp ve ağrı da oluşabilir. Bu durumu önlemek için gün içinde maden suyu içebilirsiniz. Kalsiyumun gebeler için etkilerinden biri de diş çürüklerini önlemesidir. Hamilelik boyunca doktor onayından sonra ağız ve diş sağlığını korumak adına maden suyu tüketebilirsiniz. Bebeğin anne karnında daha rahat hareket etmesi için maden suyunu içmeniz önerilir. Çünkü maden suyu, anne için bir sıvı kaynağıdır. Maden suyunu ölçülü tükettiğinizde, rahim içindeki sıvının da dengelenmesine yardım edersiniz. Doğum sonrasında süt üretimini desteklemek için de maden suyunu hamileyken doktor onayı ile içebilirsiniz. Doğal mineraller içerdiği için annenin daha rahat süt vermesine destek olur.