Mantarın ilacı zerdeçal

ÇEŞİTLİ nedenlerden ötürü meydana gelen mantar enfeksiyonu özellikle de kapalı kalan ve hava almayan dokularda oluşabilir. Uygun görülen ilaçlarla tedavisi mümkün olan mantar hastalığı doğal yöntemlerle de iyileştirilebilir. Genellikle yemek yaparken kullanılan zerdeçalın içinde yer alan faydalı vitaminler ve mineraller sayesinde enfeksiyon durumunu kısa sürede iyileştirebilirsiniz. Zerdeçalı uygun gördüğünüz bir nemlendirici kremle karıştırın ve mantarlı bölgeye sürün. Düzenli olarak birkaç defa deneyin. Zerdeçal mantarlı derinin kuruyup atılmasına yardım edecektir. Ayrıca el içinde ya da ayak parmakları arasındaki mantarın da kısa sürede iyileşmesini hızlandıracaktır.