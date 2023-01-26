  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Mide üşütmesine bir fincan mercanköşk

Mide üşütmesine bir fincan mercanköşk

26.1.2023

Mide üşütmesine bir fincan mercanköşk

MİDE AĞRISI, bulantısı, ishal ve kusma gibi belirtileri olan mide üşütmesi, günlerce yataktan kalkamamanıza neden olabilir. Ciddi rahatsızlıklar veren mide üşütmesi sorunu yaşadığınızda öncelikle bir doktora başvurmanız gerekir. Doktorunuzun verdiği tedavinin yanı sıra onun da görüşünü alarak mide üşütmesi bitkisel tedavi formülleri uygulayabilirsiniz. Mercanköşk mide üşütmesine iyi gelen bitkiler arasında üst sıralarda yer alır. Yarım tatlı kaşığı mercanköşk, 1 çay bardağı kaynar suyun içine atılarak 5 dakika boyunca demlenmeye bırakılır ve sonra süzülerek içilir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA