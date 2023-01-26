Mide üşütmesine bir fincan mercanköşk

MİDE AĞRISI, bulantısı, ishal ve kusma gibi belirtileri olan mide üşütmesi, günlerce yataktan kalkamamanıza neden olabilir. Ciddi rahatsızlıklar veren mide üşütmesi sorunu yaşadığınızda öncelikle bir doktora başvurmanız gerekir. Doktorunuzun verdiği tedavinin yanı sıra onun da görüşünü alarak mide üşütmesi bitkisel tedavi formülleri uygulayabilirsiniz. Mercanköşk mide üşütmesine iyi gelen bitkiler arasında üst sıralarda yer alır. Yarım tatlı kaşığı mercanköşk, 1 çay bardağı kaynar suyun içine atılarak 5 dakika boyunca demlenmeye bırakılır ve sonra süzülerek içilir.