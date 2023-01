Protein bombası besinler

Kasların oluşumunu sağlayan temel yapı taşı protein, hücrelerin yenilenmesinde ve onarılmasında da oldukça etkilidir. Vücudun ihtiyacı olan enerjinin neredeyse yüzde 5'ini karşılar. Protein içeren besinler tüketmezsek ne olur derseniz öncelikle kaslarda güçsüzlük başlar sonra yorgunluk hali zamanla tüm bedene yayılır ve beyin fonksiyonlarında da yavaşlama başlayabilir. Proteini vücut üretemediği için öğünlerimizde mutlaka bulundurmamız gerekir.



İŞTE SOFRANIZDAN EKSİK ETMEMENİZ GEREKENLER

■ KIRMIZI ET: Yüksek protein içeren besinler dendiği zaman akla ilk olarak kırmızı et gelir. Çünkü en yüksek protein içeren gıdadır. Sağlıklı bir yaşam için uzmanlar haftada iki defa kırmızı et tüketilmesini önermektedir. Kolesterol açısından yüksek olduğu için tüketim miktarında dikkatli olmaya özen göstermelisiniz. Az yağlı 100 gram dana etinde, yaklaşık 36 kalori bulunmaktadır. Özellikle yağsız sığır etinin protein değeri çok yüksektir.





■ BEYAZ ET: Kırmızı ete göre daha az yağ içermektedir. Tavuk, balık, hindi eti bu gruba girmektedir. Özellikle tavuk göğsü saf protein içeren besinler arasında sayılır. Beyaz etlerin sindirimi daha kolay olduğu için sıkça tercih edilir. Özellikle hindi etleri beyaz etler arasında en az yağa sahip protein kaynağıdır.



■ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ: Süt ve süt ürünleri, kas ve kemik gelişimini destekleyen en önemli gıdalardır. Hayvansal protein kaynakları olarak beslenmenize katkıda bulunan süt ürünleri, özellikle de gelişim çağındaki çocuklarda oldukça etkili olmaktadır. Özellikle çökelek protein açısından çok zengindir.





■ BAKLAGİLLER: Özellikle vejetaryen ve veganlar için protein ağırlıklı bitkisel besinler çok önemlidir. Hemen hemen her yemeğe eklenerek gün içinde alınması gereken proteini karşılarlar. Aynı zamanda diyet beslenmelerinde önemli rol oynarlar. Demir ve protein içeren besinler arasında olan baklagiller içeriği besleyici kaynaklardır. Bitkisel protein içeren besinler arasında en yüksek değere sahip olanlar, soya fasulyesi, mercimek, barbunya, nohut'tur.



■ KABAK ÇEKİRDEĞİ: Kuru yemişler arasında protein oranı en yüksek olanı kabak çekirdeğidir. Yağ içermesinden dolayı tüketimde dikkat edilmelidir. 100 gramında 16 gram protein bulunan kabak çekirdeği omega-3 ve çinko kaynağıdır.



■ BADEM: Kolesterol, kalp ve bağışıklık dostu olan badem protein değeri açısından güçlü bir kuru yemiştir. Diyabete karşı koruyucu göreve sahiptir. Ulusal Kanser Merkezi tarafından kolon kanserini önlediği ifade edilmiştir.



■ BALIK: Balıkların protein içermelerinin yanında yağ asidi bakımından zengin olmaları da vücut için büyük önem taşır. Balık, en çok protein içeren besinler arasında yer aldığı gibi tam bir omega-3 kaynağıdır. Omega-3 ise kalp ve beyin sağlığı için gerekli olan, vücutta üretilmeyen bir mineraldir. Protein kaynağı açısından zengin balık ve deniz ürünleri arasında somon, uskumru, karides, morina, alabalık, levrek, lüfer, ton balığı bulunur.





■ KURU İNCİR: Yorgunluk ve açlık gibi sonuçlara sebep olan protein eksikliğini yaşamamak için, gün içinde gerekli olan protein desteğine dikkat etmek önemli bir husustur. Kuru incir ise vücudunuzun ihtiyacı olan protein kaynakları arasında yer alır. 30 gramında 1.2 protein içererek sağlığınıza faydalı olmaktadır.



■ FISTIK EZMESİ: 1890 yılında proteine alternatif olarak üretildiği ve tam bir sporcu gıdası olduğu bilinmektedir. Lif değeri bakımından yüksek olan fıstık ezmesi, dolaşım sisteminizi düzenleyen besin kaynağıdır. Doğal yer fıstığı etten daha fazla protein içeren besinler arasında bile sayılabilir.



■ KİNOA: 7 bin yıllık geçmişe sahip besleyici özellikleri yüksek kinoa, diyet ve sağlıklı beslenme listelerinin günümüzde oldukça popülerleşmiş ögelerinden biri. 1 su bardağı pişmiş kinoa (185 gr) 8 gram protein içerir. Aynı zamanda yüksek lif kaynağı kinoa içerdiği B2 vitaminiyle de kas hücrelerinin gelişimini destekleyerek enerji verir.



■ BROKOLİ: Diyet beslenmelerinde önemli yere sahip fazla protein içeren besinler arasında yer alan brokoli, cilt, saç, göz sağlığınız için önemli role sahiptir. Diyet lifi açısından da yüksek olduğundan zayıflama süreçlerinizde rahatlıkla tüketeceğiniz gıdalar arasındadır. Protein içeren bitkisel besinler arasında bulunan brokoli kemik erimesi başlangıcı yaşayanlar için de önerilmektedir.



■ KEPEKLİ EKMEK: Protein ağırlıklı beslenenlerin tercih edeceği ise kepek ekmeği olmalıdır. Yüksek lif içermesi kilo vermenizi kolaylaştıracaktır. Tükettiğinizde ise midenizde şişlik yaratmayacak ekmek türüdür.





■ YUMURTA: Bol protein içeren gıdalar arasında yumurta da vardır bu yüzden özellikle sporcular ve vücut geliştirmek isteyenler yumurtadan yararlanırlar. İnsan sağlığı için anne sütünden sonra gelen en değerli yiyeceklerden biri olan yumurta ve tüm çeşitleri (tavuk, bıldırcın, kaz, ördek) yüksek oranda protein içermektedir