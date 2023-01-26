Tınaztepe Üniversitesi eğitimde sınırları aştı

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi Radyasyon Onkolojisi kliniği yurt içi ve yurt dışı eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.

HASSAS VE DOĞRU

Son olarak Rusya ve Amerika'dan eğitim için ülkemize gelen doktor heyeti burada Prof. Dr. Zümre Arıcan Alıcıkuş ve medikal fizik uzmanı Oğuzhan Ayrancıoğlu tarafından klinikte kullanılan yüzey takip sistemi, solunum kontrol sistemi, 6 boyutlu tedavi masası gibi ileri teknolojik özellikleri olan sistem hakkında bilgiler aldılar. Uygulamalı gerçekleştirilen eğitim sonrası Prof. Dr. Zümre Arıcan Alıcıkuş ve medikal fizik uzmanı Oğuzhan Ayrancıoğlu misafir doktorların sistem hakkında merak ettikleri soruları yanıtladı. "Hacimsel ark terapi, solunum kontrolü eşliğinde radyoterapi, stereotaktik radyocerrahi, yüzey tarama kılavuzluğunda radyoterapi yaptığımız işlemler arasında yer almaktadır" diyen Prof. Dr. Zümre Arıcan Alıcıkuş, "Bu sistem, radyasyondan bağımsız ileri görüntüleme yöntemleri sayesinde hastanın tedavi sırasında 6-Boyutlu pozisyon görüntülemesini ve takibini yapmamızı ve böylelikle tedavi boyunca en yüksek hassasiyet ve doğrulukla hedefi güvenli bir şekilde vurmamızı sağlıyor" diye konuştu.