Günler değişiyor birinci değişmiyor

atv, 25 Ocak'ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerine adını yine birinciliklerle yazdırdı. Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 114. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

ATV HER ZAMANKİ GİBİ

TürkBoyunEğmez etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da programı, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %6,99 izlenme oranı ve %26,66 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan, sabah kuşağında reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen yapım Müge Anlı ile Tatlı Sert, Tüm Kişiler'de %6,01 izlenme oranı ve %34,57 izlenme payı alarak dördüncü sıraya yerleşti.