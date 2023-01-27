Yaban mersini tüketerek hafıza kaybını geciktirin

Yaban mersini ve diğer koyu renkli çilek gibi meyveler, tıpkı yeşil yapraklı sebzeler gibi anti-inflamatuvar ve antioksidan etkileri oldukça güçlü besinlerdir. Antioksidanlar beynin yaşlanmasına ve nörodejeneratif hastalıklara zemin hazırlayan oksidatif strese karşı savaş açarlar. Özellikle yaban mersininin içindeki antioksidanların beyin hücreleri arasındaki sinyal iletimini geliştirebileceği gösterilmiştir. Yaban mersini hafızayı iyileştirmeye ve kısa süreli hafıza kaybını geciktirmeye yardımcıdır.