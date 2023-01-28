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Haberler Sarmaşık A ve B vitamini için haftada 2 kez yer elması

A ve B vitamini için haftada 2 kez yer elması

28.1.2023

A ve B vitamini için haftada 2 kez yer elması

Zeytinyağlı, çorba, yemek ya da meyve gibi yenebilen yer elması, A ve B vitamini eksikliği çekenlerin mutlaka tüketmesi gereken sebzelerin başında geliyor. Bu vitaminleri yüksek miktarda içeren yer elmasını haftada 2-3 kez tüketirseniz yeteri kadar A ve B vitamini de almış oluyorsunuz. Bunun yanı sıra afrodizyak etkisi bulunan yer elması, sinir sistemini korur, stresin etkilerini azaltır, halsizlik ve yorgunluğu azaltır. Sindirim sistemini düzenleyen yer elması, idrar söktürücü olması ve mide ağrılarını hafifletmesi sebebiyle de tercih edilir.

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