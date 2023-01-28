Kansızlığın çaresi pekmez ve limonda

KIŞ aylarını sağlıklı geçirmek için pekmez tüketilmesi gereken besinlerin başında geliyor. Soğuk havalarda çok fazla üşüyen ve bir türlü ısınamayan insanların en büyük sorunu ise kansızlık. Kansızlığın çözümü ise pekmez ile birlikte limon tüketmek. Kan yapan pekmez ve limon ikilisi, virüslerin korkulu rüyası. Sindirimden sinir sistemine kadar vücudu yenileyen bu ikili, kansızlığı bitirmesinin yanı sıra, kan hücrelerini artırması, gribal hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirmesi, zayıflatması ve öksürüğü kesmesi nedeniyle de tüketiliyor.