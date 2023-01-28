Kaynarca’ya sette sürpriz doğum günü

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'yı ekip arkadaşları unutmadı. Dizi ekibinin organize ettiği doğum günü kutlamasında Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi. Şekerden maketinin yer aldığı pastayla çekimin gerçekleştiği yere gelen set ekibi, oyuncuya duygusal anlar yaşattı. Dilek dileyip pastayı rol arkadaşlarıyla birlikte kesen Kaynarca, "Bugüne kadar yaptığımız her işte ekip olmayı başarmaktan gurur duyuyorum" dedi.

"SİZLERİ ALKIŞLIYORUM"

Yakışıklı oyuncu, "Her zaman 'Bize dışardan bakan, imrenerek bakacak' dedim. Yanılmadım her seferinde olduğu gibi bu sefer de kocaman bir aile olduk. Güzel işlere imza attık. Bu ekip ruhunu bize yaşattığınız için kendinizle gurur duymalısınız. Ben sizi alkışlıyorum" diyerek ekibine teşekkür etti. 57'inci yaşını geride bırakan Oktay Kaynarca, "Ben kendi adıma çok güzel bir ömür geçirdiğimi hep söylerim Allah bana güzel bir ömür bahşetti. Güzel bir hayatım oldu. Bundan sonra hayatımı daha güzel yapmaktan başka bir gayem yok. Kimlikte 58 oldum ama hala 39 yaşındayım" diyerek pastasının mumlarını üfledi.