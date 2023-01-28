Potasyum zengini badem ve fıstık ezmesi

GENELDE spor yapan insanların tükettiği fıstık ve badem gibi kuruyemişlerin ezmesi, çok sayıda yarara sahip. Protein deposu olan fıstık ve badem ezmesinin en bilinen özelliği kas yapımına ve onarımına yardımcı olması. Protein açısından o kadar yüksektir ki, düzenli olarak egzersiz yapanlar için beslenme listelerinin başındadır. Potasyum bakımından çok zengin olan fıstık ve badem ezmesi, aynı zamanda kalbe iyi gelen sağlıklı yağlar içerir ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Aynı zamanda çok sayıda vitamin ve mineraller de barındırır.