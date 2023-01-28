Yemeğinize lezzet vücudunuza şifa katın

Yemeklerimizi lezzetlendirirken sağlık veren baharatların tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Çünkü en faydalı diye bilinen bitkiler bile ilaç gibi görülüp aşırı tüketildiğinde zararlı hale gelebiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can, baharatların hem faydalarını hem de tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

NANE İLE TÜMÖRE SAVAŞ AÇIN

Taze veya kurutulmuş olarak tüketilebilen nanenin özellikle sindirimi kolaylaştırıcı ve mideyi rahatlatıcı etkiye sahip olduğunu vurgulayan Can, "Nane, pankreas, göğüs ve karaciğer tümör gelişimini yavaşlatabilirken; kolon, deri ve akciğer kanserlerini önlemeye yardımcı olur" dedi. Zencefilin ise, içeriğindeki güçlü antienflamatuar ve antioksidan etkiye sahip 'gingerol' sayesinde tıbbi bir bitki olarak da kullanıldığını hatırlatan Can, "Bulantı ve kas ağrılarını gidermede önemli rol oynuyor. Sindirimi de destekleyen zencefili günde 1 çay kaşığı kadar tüketebilirsiniz" diye konuştu. İşte birbirinden faydalı baharatlar...



GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN SAFRAN

Yemeklere altın sarısı renk katan safran güçlü bir antioksidandır. Depresif belirtileri azaltır. Antikanser etkiler gösterebilir. İştahı baskılayarak kilo kaybına yardımcı olan safran, kalp hastalığı risklerini de azaltır. Kan şekeri seviyesini düşürürken, hafızayı kuvvetlendirir. Hamilelikte tüketilmesi kesinlikle önerilmez.





DİŞ SAĞLINIZI YENİBAHAR İLE KORUMAK MÜMKÜN

Yenibahar (Pimenta dioica) aslında pimento ağacının kurutulmuş meyvesinden elde edilir. Antimikrobiyal, antibakteriyel ve antiseptik özelliklerinden dolayı diş sağlığını korumaya yardımcı olur. Şişkinlik ve hazımsızlık problemlerini giderir, mide kramplarını hafifletir. Mide bulantısı ve ishal sorunlarına karşı iyileştirici etki gösteren yenibahar yağı ise eklem ağrılarını azaltır.



KİŞNİŞ AĞIZ YARALARINI İYİLEŞTİRİYOR

Antioksidan bakımından zengin olan kişniş, bağışıklık sistemini güçlendirir, içerdiği anti-bakteriyel bileşikler sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Ağız kokusunun önlenmesini ve ağızda oluşan yaraların iyileşmesini destekler. Kalsiyum açısından zengin olan kişniş, kemik sağlığının korunması ve geliştirilmesine de yardımcıdır



HİNT MUCİZESİ MUSKAT

Geleneksel Hint Mutfağı'nda en çok kullanılan baharatlardan olan muskat (hint cevizi), son yıllarda Türk mutfağında da yaygın olarak kullanılmaya başlandı. İçerdiği antienflamatuar ve antioksidan bileşikler sayesinde kronik hastalıklara karşı koruma sağlayabilen muskat, sindirim sistemine yardımcı olur. Aşırı tüketiminden uzak durulmalıdır.



BAĞIRSAĞIN DOSTU KIRMIZI PUL BİBER

Kırmızı pul biber metabolizmayı hızlandırması sebebiyle kabızlık sorununu ve diğer bağırsak sorunlarını giderir. Bağırsak kurdu ve parazitlerine fayda sağlar. Kırmızı pul biber, prostat ve akciğer de dahil olmak üzere birçok kanseri önlemeye yardımcı olduğu gösterilen likopen bakımından en yüksek sebzelerden biridir. Acı kırmızı pul biberin metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırdığı bilinmektedir. Özellikle kilo vermek isteyenler için ideal bir besindir.