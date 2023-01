Lahana kemik sağlığını koruyor

KIŞ aylarının vazgeçilmez besinlerinden biri olan beyaz lahana, zengin mineraller, vitaminler ve güçlü içerikleri açısından mucizevi besinlerden biri. İçeriğinde bulundurduğu kükürtlü bileşikler, A, C ve K vitaminleri sayesinde antioksidan özelliği oldukça güçlü bir sebze olan beyaz lahana pek çok hastalığa, kansere karşı koruyucu etki yapması, enfeksiyonlara karşı koruması, sinir sistemini koruması ve bağışıklığı güçlendirmesi ile öne çıkıyor. Kalorisi oldukça az olan beyaz lahana lif zenginliği ve tok tutması KABAK çiçeği sadece benzersiz lezzeti ve yemeğiyle ünlü değil. Sağlık açısından da kabak çiçeği faydaları saymakla bitmiyor. A, C ve çeşitli B vitaminleri, potasyum, magnezyum, fosfor, bitkisel protein, nişasta, demir, bakır, folat ve çinko içeren kabak çiçeği; bu özellikleriyle oldukça besleyici bir besindir. Lif açısından zengin olan bu yiyecek aynı zamanda bağırsak dostudur. İçeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir. İçeriğindeki A Vitamini, çinko ve C vitamini sayesinde doğal bir antioksidandır. özelliğiyle de diyetlerin vazgeçilmezi. Ayrıca güçlü bir kalsiyum kaynağı olduğu için kemik sağlığını korur.