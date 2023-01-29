Yediklerimiz beynimizi etkiliyor

Tükettiğimiz besinlerin beyin sağlığı ve performansı üzerinde pek çok etkisi olduğunu biliyor muydunuz ? Nutrition Review Dergisi'nde yayınlanan ve benim de oldukça dikkatimi çeken bir derleme besinlerin beyin gelişimi, beyindeki sinyal ağları ve nörotransmiterler üzerindeki etkilerini incelemiştir. Beyin sağlığı üzerinde hangi mekanizmalar etkili ve besin ögeleri bu mekanizmalar üzerinde ne görevlere sahiptir gelin birlikte inceleyelim. Öncelikle akdeniz diyeti, DASH ve MIND diyeti gibi genel geçer sağlıklı kabul edilen diyetlerle beslenen kişilerle yapılan bir ankete göre sağlıklı bir bedende sağlıklı bir zihin barınır dememiz mümkündür. Unutmayın sağlıklı olmak bütünsel bir kavramdır. Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.

YAĞLARIN ROLÜ BÜYÜK

Beyin sağlığı üzerinde yağların etkisine baktığımızda ana bileşenler olarak araşidonik ve dokosaheksaenoik yağ asitleri ile karşımıza çıkmakta. Beyinde hücrelere mesaj iletimini sağlayan sinapsların yapısının korunması, nörotransmiterlerin salgılanması, kullanılması ve endokannabinoid (tüm vücut süreçlerini dengede tutan ve düzgün çalışmasını sağlayan vücut dengesini sağlayan) sistemin çalışması için bu yağ asitleri elzemdir.



VİTAMİNLER VAZGEÇİLMEZ

Vitaminler ve mineraller, vücudun bütün sistemleri için önemli olduğu kadar beyin gelişimi için de oldukça önemlidir. Karbon metabolizması ve DNA metilasyonu üzerinde de etkilidir. D vitamini beyinde kendi reseptörlerine sahiptir ve maalesef ihmal edilen nörosteroid olarak adlandırılır. Demir beyindeki gelişim ve sinyal iletimi için gereklidir. Özellikle çocukluk döneminde yeterli alımına dikkat edilmelidir.



SİNYAL AĞLARI

Beyindeki spesifik nöronal ağlar hem duygu durum bozuklukları hem de bilişsel bozukluklar üzerinde etkilidir. Pek çok makale bitkilerde bulunan polifenol, fenol ve terpenoidler gibi bileşenlerin duygu durum bozukluklarında insan beyni üzerinde oldukça etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır.



GELENEKSEL VE MODERN

Bitki bileşenlerinin beyin üzerinde bu kadar etkili olmasının evrime dayandığı düşünülse de bu konuyla ilgili araştırmalar henüz netlik kazanmamıştır. Çok sayıda bitki bileşiği hem geleneksel hem de modern bilimsel çalışmalarda kullanılmıştır. Bu çalışmalarda özellikle bitkilerden gelen ikincil metabolitlerin beyin üzerinde çok büyük etkisinin olduğu tespit edilmiştir. İkincil metabolitler canlının normal büyüme, gelişme ve üremesinde doğrudan bulunmayan organik bileşik türüdür. Birincil metabolitlerden farklı olarak ikincil metabolitlerin eksikliğinde aniden ortaya çıkan sorunlar görülmez. İkincil metabolitler genellikle ilaç, tatlandırıcı veya keyif verici maddeler olarak kullanılsa da beyin sağlığı üzerinde de etkileri vardır.

BESLENME VE DİYET UZMANI MEHLİKA ÖKTEM