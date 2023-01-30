Pelin’in isyanı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın güzel oyuncusu Pelin Akil tek başına aracındayken, kırmızı ışıkta durduğu sırada şoke eden bir olay yaşadı. Yaşadıklarını takipçileriyle paylaşan Akil, selpak satmaya çalışan bir şahsın kendisine küfürler ederek sözlü taciz ettiğini söyledi.



"AİLEME KÜFÜRLER YAĞDIRDI"

Morali bozuk bir şekilde video çeken Pelin Akil, "İstanbul artık her şeyi çok zorlaştırıyor. Az önce Beşiktaş'ta peçete satan biri küfür ederek 'Para versene' diyerek arabamın camına vurdu. Camı açtım 'Nasıl konuşuyorsun' dedim, 'Mezara mı götüreceksin lan' diyor. İğrenç konuşarak, nasıl küfür ediyor biliyor musunuz? Anneme, babama, sülaleme küfrediyor. Nerede yaşıyoruz neden böyle insanlar!" ifadelerini kullandı.





Güzel oyuncu, yaşadığı olayı video çekerek tek tek anlattı.



AKİL'E DESTEK MESAJI YAĞDI

Yaşadığı olay sonrası tedirgin olan başarılı oyuncu telefonuna sarılarak polisi arayacağını söylemiş fakat karşısındaki rahatlık sinirini daha da bozmuş. Videonun devamında arabadan inmeye çekindiğini söyleyen Akil, "Polisi arayacağımı söyledim ama o kadar rahat ki... En üzücüsü de beni tek başıma kadın gördü ve o yüzden yaptı. Arabada başka biri olsa bu şekilde konuşmaya cesaret edemeyecekti. Yemin ederim arabadan inip onu etkisiz hale getirmek, ağzını kapatmak istedim. Ben de öfkelendim ben de sıkıntılı bir hal aldım. Hiç güne böyle başlamamıştım" sözleriyle yaşadıklarını paylaştı. Ünlü isme takipçilerinden geçmiş olsun mesajları yağdı.