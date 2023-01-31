Ünlü aktör Hulk Hogan bacaklarını hissetmiyor

ÜNLÜ Amerikan güreşçisi ve aktör Hulk Hogan'ın yakın zamanda sırtından bir ameliyat geçirdikten sonra ayaklarını hissedemediği öğrenildi. Hogan'ın durumuyla ilgili bir açıklama yapan Olimpiyat altın madalyalı Kurt Angle, Hulk Hogan'ın sırtından bir ameliyat geçirdikten sonra bacaklarını hissetmediğini belirtti.

BASTONLA YÜRÜYOR

YANLIŞLIKLA bazı sinirlerinin kesilmiş olabileceği ifade edilen Hogan'ın artık bastonla dolaşmak zorunda kaldığı kaydedildi. Angle, "Hogan yine sırtından ameliyat oldu. Alt vücudunun sinirleri kesilmişti. Alt vücudunu hissedemiyor, bu yüzden dolaşmak için baston kullanmak zorunda kalıyor. Bastonu ağrıları olduğu için kullandığını sanıyordum. Sırtında hiçbir ağrı yok. Hiçbir şeyi yok. Hiçbir şey hissetmiyor. Yani artık bacaklarını hissetmiyor, bu yüzden bastonla yürümek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.