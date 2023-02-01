Kuruluş Osman’da heyecan dorukta

ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 115'inci bölümüyle 1 Şubat Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da Nayman, uçları cehenneme çevirmeye gelmektedir.

GECEYE DAMGA VURUYOR

OSMAN Bey, Nayman'a karşı kurulan ordudan İsmihan Sultan tarafından men edilmesine rağmen pes etmeyerek Alpleriyle beraber savaşma kararı alıyor. Berik Aitzhanov, 115. Bölümde Komutan Nayman olarak diziye dahil oluyor. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.