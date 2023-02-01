  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Kuruluş Osman’da heyecan dorukta

Kuruluş Osman’da heyecan dorukta

1.2.2023

Kuruluş Osman’da heyecan dorukta

ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 115'inci bölümüyle 1 Şubat Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da Nayman, uçları cehenneme çevirmeye gelmektedir.

GECEYE DAMGA VURUYOR
OSMAN Bey, Nayman'a karşı kurulan ordudan İsmihan Sultan tarafından men edilmesine rağmen pes etmeyerek Alpleriyle beraber savaşma kararı alıyor. Berik Aitzhanov, 115. Bölümde Komutan Nayman olarak diziye dahil oluyor. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA