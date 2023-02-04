Türkiye nefesini tuttu Esra Erol’u izledi!

ESRA Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programının 2 Şubat Perşembe günkü bölümüyle Tüm Kişiler'de en çok izlenen programa imza attı.

35 YILLIK ANNE HASRETİ

KANTAR Medya'nın verilerine göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde "Esra Erol'da" programı, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7,06 izlenme oranı ve yüzde 27,08 izlenme payı alarak birinci oldu ve listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı. Esra Erol'da programına katılan Duran ve Seydi Karkacı kardeşler 35 yıl önce annelerinin bırakıp gittiğini söyleyerek Esra Erol'dan yardım istemişti. Anne Fatma Aydın'ı 24 saat içinde bulan Esra Erol, canlı yayında büyük bir kavuşmaya imza atmıştı. Kavuşma esnasında anne ve oğullarının yanı sıra Esra Erol da gözyaşlarına boğulmuştu.