Yıldız Tilbe verdi veriştirdi

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, köpek saldırılarıyla ilgili son dönemlerde ardı ardına yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. 9 yaşındaki çocuğun köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi hakkında konuşan Tilbe, "İnsan hayatı bütün canlılardan daha önemlidir" ifadeleriyle yine dikkat çekti.



TEHLİKE SAÇIYOR

Ülkemizde başıboş köpek sorunu tehlike saçmaya devam ediyor. Sürü halinde gezen sokak köpekleri her kesim için büyük bir sorun haline geldi. Bu konuda başta belediyeler olmak üzere bu sorun görmezden geliniyor. Sürü halinde gezen başıboş köpeklerin, sağlıklı bir şekilde barınaklarda hayatlarını devam ettirmeleri gerekirken bu konuda gereken adımlar atılmıyor. Öyle ki çözülemeyen bu sorun çok sayıda can aldı, onlarca ailenin ocağına ateş düşürdü.



AÇIKLAMA YAPTI

Hayvanların toplatılmasına karşı çıkanlar da çeşitli söylemlerle konuya dahil oluyor. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Yıldız Tilbe, yaşanan birçok olay sonrası sosyal medya hesabından düşüncelerini paylaştı. Tilbe, son olaydan sonra da açıklamalar yaparak, "İnsan hayatı bütün canlılardan daha önemlidir" dedi.



'BAŞKALARININ DÜŞÜNCESİ UMRUMDA DEĞİL

9 yaşındaki çocuğun köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi hakkında konuşan Yıldız Tilbe şu ifadeleri kullandı: "İnsan hayatı doğadaki bütün canlılardan daha önemlidir. Bunu düşünüyorum, böyle savunuyorum. İnsanlığı savunuyorum çünkü insanlık her şeye sahip çıkar. Başkalarının da ne düşündüğü gerçekten umrumda değil."

DİĞER