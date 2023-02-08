‘Kalbimiz sizinle’

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki deprem 10 ilimizde çok sayıda can kaybına yol açtı. Dünyaca ünlü oyuncu Russell Crowe, Dua Lipa ve Mark Eliyahu'nun da aralarında bulunduğu birçok sanatçı, depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları yayınladı. İşte bunlardan bazıları:

"TARİFSİZ BİR TRAJEDİ"

ANTONIO BANDERAS: "Türkiye ve Suriye halklarına sarılıyorum. Son birkaç saat içinde tarifsiz bir trajedi yaşadılar. Hepsine metanet diliyorum." ● RUSSEL CROWE: "Ah Türkiye. Kalbim. Haberler çok korkunç."

DUA LIPA: Arnavut asıllı şarkıcı Dua Lipa ise Insatagram hesabından Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Türkiye'ye yardım göndermek isteyen takipçileri için bir mesaj paylaştı.

EVGENY GRINKO: "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen deprem yüzünden çok üzgünüm. Hayatını kaybedenler için baş sağlığı, yaralılar için acil şifalar diliyorum. Kalbim sizinle."

ELLEN DEGERENS: Ellen DeGeneres ise Instagram hesabından bir paylaşım yaparak deprem yüzünden Türkiye ve Suriye'de binlerce insanın hayatını kaybettiğini, binlercesinin de enkazların altında kurtarılmayı beklediğini yazarak depremzedelere uluslararası yardım yapılabilecek sitelerin linkini paylaştı.

JAY-JAY JOHANSON: "Aklım Türkiye'deki dostlarımda."

KARSU DÖNMEZ: Hollandalı Türk şarkıcı Karsu Dönmez, deprem bölgelerine yardımın yola çıktığını duyurdu