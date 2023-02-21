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Haberler Sarmaşık Yıkıntılar arasında piyano çaldı

Yıkıntılar arasında piyano çaldı

Hatay’da depremde zarar gören okulda piyano çalan öğretmen duygulandırdı

21.2.2023

Yıkıntılar arasında piyano çaldı

ANTAKYA ilçesinde afet nedeniyle yıkımın yaşandığı bir okulda müzik öğretmeninin piyano çaldığı anlar sosyal medyada gündem oldu. 15 gündür asrın felaketi ile mücadele eden ülkemizde binlerce bina yıkıldı, birçoğu da ağır hasar aldı.

YARALAR SARILIYOR
Yürekleri dağlayan depremde, can kaybı da 40 binin üzerine çıktı. Şimdilerde afet bölgelerinde hasar tespit çalışmaları hız kazanırken, depremzedelerin de yaralı sarılıyor. Depremin büyük hasar verdiği ve binlerce can aldığı kentlerden biri de Hatay oldu. Antakya ilçesinde çekilen bir video sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde depremde zarar gören bir okulda, müzik öğretmeninin piyano çaldığı görüldü. Yıkıntılar arasındaki görüntü çok sayıda izlenme aldı.

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