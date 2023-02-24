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Haberler Sarmaşık Demet Akalın, zam fırsatçılarına isyan etti

Demet Akalın, zam fırsatçılarına isyan etti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, twitter paylaşımında zam fırsatçılarını hedefine koydu. Bir kullanıcısının, “Sen bile isyan ediyorsan...” diye eleştirmesine de öfkelenen Akalın, “Kendim için mi isyan ediyorum oğlum? Koli koli çocuklara oyuncak, ailelere erzak alıyorum” dedi

24.2.2023

Demet Akalın, zam fırsatçılarına isyan etti

Oyuncaktan peynire kadar birçok ürüne zam gelmesine isyan eden şarkıcı Demet Akalın, "Sen bile isyan ediyorsan 8 bin 500 lira alan ne yapsın?" diyen takipçisine tepki gösterdi. Akalın, depremin ardından özellikle bölgedeki vatandaşların ihtiyacı olan birçok ürüne üst üste zamlar yapan fırsatçıları hedef alarak, yetkililere de bunlara müdahale etme çağrısında bulundu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getiren şarkıcıya bir takipçisi ise "Sen bile isyan ediyorsan, 8 bin 500 lira alan ne yapsın" sözleriyle karşılık verdi. Bu yoruma öfkelenen ünlü şarkıcı ve yardımsever Demet Akalın, "Ben kendim için mi isyan ediyorum oğlum? Koli koli çocuklara oyuncak, ailelere erzak alıyorum" dedi.

PEYNİRDEN OYUNCAĞA...
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve on binlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği depremlerin ardından yaptığı yardımlarla adından söz ettiren şarkıcı Demet Akalın, peynirden oyuncağa kadar ürünlere gelen zamlara isyan etti. Haksızlıklara karşı tepkiselliğiyle bilinen Akalın, bu kez deprem bölgesindeki vatandaşların da ihtiyaçları olan ürünlere zam yapan fırsatçıları hedefine koydu. Ünlü şarkıcı, bu paylaşımın ardından kendisini eleştiren bir takipçisine zılgıt çekmeyi de ihmal etmedi.

'HARAM EDİYORSUNUZ'
Şarkıcı Akalın'ın, "Oyuncaktan peynire dün gelen korkunç zamlara acil müdahale edin. Olacak iş değil" paylaşımına yorum yapan bir kullanıcı, "Sen bile isyan ediyorsan 8 bin 500 lira alan ne yapsın?" yorumunu yaptı. Takipçisinin eleştirisine sinirlenen Akalın, "Ben kendim için mi isyan ediyorum oğlum? Hira'nın oyuncak yaşı geçti. Koli koli çocuklara oyuncak, ailelere erzak alıyorum. Bunu bile yazdırıyorsunuz adama. Yazık valla yazık! İki nefesleniyor insan, onu bile haram ediyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

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