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Haberler Sarmaşık Başım Belada izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

Başım Belada izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

En iyi yerli dizileri izleyicisiyle buluşturan atv’de yepyeni bir yapım ekran yolculuğuna başlıyor. Çok yakında seyirci karşısına çıkacak olan ‘Başım Belada’, kaliteli kadrosuyla şimdiden heyecan yaratı.

25.2.2023

Başım Belada izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

Baba Yapım imzalı yakında atv ekranında yerini alacak 'Başım Belada' dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Zengin kadrosu ve merak uyandıran konusuyla dikkatleri üzerine toplayacak dizinin yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek birlikte üstlenirken genel yönetmen koltuğunda ise Yüksel Aksu oturuyor.



MERAK UYANDIRDI
Emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacak 'Başım Belada'nın kadrosunda Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral, Ali İpin, Nazan Diper, Yiğit Ege Yazar, Bilgesu Kural, Ferdi Kurtuldu, Orhan Eşkin, Berke Üzrek, Burakhan Yılmaz, Sevinç Kıranlı, Bade Arazlı, Murat Akkoyunlu, Ayçin İnci, Selahattin Taşdöğen, Necip Karakaya yer alıyor. Dizinin müziklerini ise Güldiyar Tanrıdağlı yapıyor. İzleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanan yeni yapımın ilk fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada da büyük ilgi uyandıran tanıtım videosu, şimdiden izleyenlerini heyecanlandırdı. 'Başım Belada' yakında atv'de...

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