“Sarılacak çok yaramız var”

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın yıkıldığı bölgede yaralar sarılmaya devam ederken, duyarlı sanatçılar da ellerinden gelen yardım ve desteği göstermeye çalışıyor. Depremzedeler için seferber olarak bağış toplayan Oktay Kaynarca, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.



"ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM"

Yaşanan deprem felaketinden ders çıkarılması gerektiğini söyleyen Kaynarca, yaptığı paylaşımda "Unutmamak zorundayız. Önlem almak zorundayız. En önemlisi bir an önce bu travmayı atlatıp eskisinden daha çok çalışmalıyız, zira memleketin sarılacak çok yarası var" dedi. Depremzedeler için yardım toplamayı sürdüren Kaynarca, adına sahte hesap açıp para toplayanlara da bir kez daha ateş püskürdü. Takipçilerini uyaran usta oyuncu, "Bu tür hesaplara ve insanlara itibar etmeyin lütfen" ifadelerini kullandı.

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