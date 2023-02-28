‘Derdin, derdim oldu Türkiye’

Özbekistanlı ünlü sanatçı Şahcihan Corayev'in deprem mağdurlarının acılarını paylaşmak için 'Derdin, derdim oldu bugün Türkiye' şiirinden bestelediği şarkı çok büyük ilgi gördü.

BENİM İKİNCİ VATANIM

Duygularını ve bestelediği şarkının ortaya çıkışını anlatan Corayev, Türkiye'yi defalarca ziyaret ettiğini söyledi. Kardeş Türkiye halkını ve devletini, sanatını ve tarihini çok sevdiğini belirten Corayev, "Dolayısıyla Türk milleti kalbime çok yakın. Özbekistan doğduğum vatanım ise, Türkiye'yi de ikinci vatanım olarak biliyorum ve çok seviyorum" dedi.

Türkiye'de deprem olduğunu öğrenince sanki kendi evinde olmuş gibi hissettiğini, kiminle konuşsa sohbet konusunun Türkiye'deki deprem olduğunu kaydeden Corayev, "Şiiri dinlediğim anda aklımda bestelemeye başladığımı söyleyerek izin aldım" diye konuştu.

KALBİMİZ YANINIZDA

UZAKTA olmalarına rağmen çok üzüldüklerini vurgulayan Şair Babür Babamurat ise, "O gün bir şiir yazdım. Aslında bu içimdeki duygularım. Türkiye'de ne oldu diye düşünürken oradaki insanların derdi, benim derdim oldu. Sanki benim evim yıkılmış gibiydi" diye konuştu.