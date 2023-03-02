Gülşen’e 3 yıla kadar hapis istemi

İMAM Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan Gülşen hakkında iddianame hazırlandı. Mahkeme heyeti, Gülşen'e 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Gülşen Çolakoğlu, bir konserindeki "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadesi sonrası gözaltına alınmıştı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan Gülşen, tek kişilik koğuşta 5 gün geçirmişti. Evinde de 15 gün olmak üzere toplam 20 gün hapiste kalan şarkıcı, yurt dışına çıkış yasağı için itirazda bulundu.

3 MAYIS'A ERTELENDİ

3 yıla kadar hapsi istenen Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı, 250 bin TL'lik güvence miktarı yatırılması karşılığında kaldırıldı. Öte yandan dün görülen davada savcı, mütalaasını açıkladı. İddianamede, Gülşen Çolakoğlu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, söz konusu güvence bedeli hakkında esas kararla birlikte karar verilmesine hükmederek duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi.