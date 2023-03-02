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Haberler Sarmaşık İzmir'de bir yardım konseri daha verilecek

İzmir'de bir yardım konseri daha verilecek

2.3.2023

İzmir’de bir yardım konseri daha verilecek
FAZIL Say ve Serenad Bağcan'ın sahne alacağı dayanışma konseri biletlerinin yarım saat içinde tükenmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ikinci konseri düzenleme kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 11 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmak amacıyla 4 Mart'ta dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ile solist Serenad Bağcan'ın dayanışma konserinin ikincisini gerçekleştirecek. Fazıl Say ikinci konseri sosyal medya hesaplarından "Teşekkürler İzmir, binlerce insana yardım gidiyor, ilk konserin tüm biletleri yarım saatte tükendi" mesajı ile duyurdu.
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