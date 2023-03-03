Depremzedelerin ruhunu sanat iyileştirecek

DEVLET Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, deprem bölgesinin yaralarının sarılması için herkesin elinden geleni yaptığını, kendilerinin de faaliyetlerini devam ettirdiklerini ifade etti.

ÇOCUKLARLA OYUN OYNANDI

ÇOK büyük afetin ardından hem devletin hem de milletin yaraları sarmak için elinden geleni yaptığını belirten Genel Müdür Kurt, "Moral ve motivasyona ihtiyacımız var. Devletin şefkatli eli, depremzedelerin üzerinde ama onların ruhlarını iyileştirecek olan; sanattır, tiyatrodur. Biz devlet tiyatrosu olarak bütün arkadaşlarımızı Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve diğer bölgelere gönderiyoruz sonrasında büyük oyunlarımız, çocuk oyunlarıyla atölye çalışmaları yaparak bu acıyı katlanabilir hele getireceğiz, inşallah" dedi.

DEVLETİN SEFKATLİ ELİ

MUSTAFA Kurt, "Devletin şefkatli eli, depremzedelerin üzerinde ama onların ruhlarını iyileştirecek olan; sanattır, tiyatrodur" diye konuştu.