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Haberler Sarmaşık Gavur Mahallesi sergisi uzatıldı

Gavur Mahallesi sergisi uzatıldı

3.3.2023

Gavur Mahallesi sergisi uzatıldı

3 Kasım'da açılan ve ziyaretçi rekoru kıran Ahmet Güneştekin'in "Gavur Mahallesi" sergisi yoğun ilgi sebebiyle 7 Mayıs'a uzatıldı. Kültürpark Atlas Pavyonu'ndaki sergiyi bugüne kadar 1.5 milyon kişi gezdi.

7 MAYIS'A KADAR GEZİLEBİLECEK
İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 3 Kasım'da açılan ve 5 Mart'ta sona ereceği duyurulan sergi ilgi dolayısıyla 7 Mayıs'a uzatıldı. Serginin hafta sonları günlük ziyaretçi sayısı 15 binin üzerinde. 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen sergiye grup olarak gelip tura katılmak isteyenler 293 17 26 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabilir.

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