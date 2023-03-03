Kardeşlerim’de Buray sürprizi

CUMARTESİ akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim'in yarın yayınlanacak 80'inci bölümüne, sevilen şarkıcı Buray konuk oluyor.

GERİ SAYIM BAŞLADI

YAPIMCILIĞINI Nazlı Heptürk'ün, yapımını NGM'nin üstlendiği Kardeşlerim bomba gibi bir bölümle ekranlara geliyor! Heyecan ve gerilimin hiç azalmadığı merakla takip edilen dizide Ömer ve Süsen'in yolu Buray ile kesişecek. Okul ödevi için bir araya gelen ikili bakalım ödevleri için Buray'ı röportaj yapmaya ikna edebilecekler mi? Sürpriz gelişmelerin yaşanacağı Kardeşlerim'in tanıtımı şimdiden konuşulmaya başladı. Akif'in akıbeti, Şevval'in kaza sonrası yaşanacaklar için geri sayım başladı.