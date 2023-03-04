Macera pazar akşamı atv’de başlıyor!

atv, reyting rekortmeni dizilerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Yapımcılığını Baba Yapım'ın üstlendiği Başım Belada adlı dizinin senaryosu Hasan Burak Kayacı'ya ait. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek oturuyor. Dizide Biçer Ailesi, büyük çocuklarının bir suikaste kurban gitmesinin ardından intikam yemini eder.

İDDİALI OYUNCU KADROSU

Dışarıdan sıradan bir aile gibi gözükse de oldukça gizemli olan Biçer Ailesi intikam planını harekete geçirmek için ilk olarak yeni evlerine taşınır ve olaylar gelişmeye başlar. Hikayesiyle dikkatleri üzerine çekecek olan 'Başım Belada'nın kadrosunda Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral, Ali İpin, Nazan Diper, Yiğit Ege Yazar, Bilgesu Kural, Ferdi Kurtuldu, Orhan Eşkin, Berke Üzrek, Burakhan Yılmaz, Sevinç Kıranlı, Bade Arazlı, Murat Akkoyunlu, Ayçin İnci, Selahattin Taşdöğen, Necip Karakaya yer alıyor.

BIRILERI INTIKAM PESINDE

Dizinin 5 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek ilk bölümünün konusu şöyle: Azam (Keremcem), bir yandan Pele (Umut Oğuz) ile birlikte insanların sorunlarını çözerek hayatını idame ettirmeye çalışırken diğer yandan da annesi Şerife'nin (Nazan Diper) evlilik baskısı altındadır. Pele, Şerife'nin bu baskılarını kırmak için mahalleye yeni taşınan Leyla'nın (Merih Öztürk) Azam'la birlikte fotoğrafını çekip Şerife'ye yollar. Bunun üstüne Azam'ın ailesi apar topar memleketten İstanbul'a gelerek Azam'ı evlendirmek ister. Azam ailesinden gizlediği sırrına çözüm bulmak için yine Pele'den yardım alınca işler içinden çıkılamaz bir hal alır. Leyla ve ailesinin ise mahalleye taşınmasının tek bir sebebi vardır: İntikam.