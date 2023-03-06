Diyabet tükenmişliğine dikkat!

Diyabet tükenmişliği, genellikle hastalıkta yıllar sonra ulaşılan bir zihin durumudur. Diyabeti olan kişilerin günlük rutin içerisinde yapması gerekenlerin sorumluluğundan sıkılması ya da fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, kan şekeri takibine dikkat etmelerine rağmen istenen sonuçları alamadıklarında yaşanan hayal kırıklığı ile başlar. Bu dönem, kan şekeri seviyelerini tamamen göz ardı etme ile karakterize edilebilir. Bu süreçte diyabetlilere, sınırlarını zorlayıcı bir özgürlük arayışı gelebilir. Kendilerine zarar veren sağlık davranışları sergileyen bir tutum içine girip, koma, yorgunluk ya da hipoglisemi ataklarının artmasına sebep olabilirler.



CESARET VE DESTEK ALIN

Bu tükenmişlik durumuna, stres, kaygı, depresyon, öfke, suçluluk çaresizlik de eşlik edebilir. Ancak diyabet tedavisini atlamak kişileri sonradan fiziksel ve ruhsal olarak daha çok incitir. Sağlıklı Yaşam Danışmanı Neslihan Sipahi, "Hedeflerimize yeniden odaklanmak için tüm diyabet ekibi ile bir araya gelmek, mükemmel sonuç beklentisi yerine bazen daha küçük resmi görmek, yeniden başarı elde etmemizi sağlar. Bizi anlayan insanlardan cesaret, içgörü ve destek almak, diyabetle yaşamımıza pozitif yönde katkı sağlayacaktır" dedi.

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