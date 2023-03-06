Piyano ve ses depremzedeler için buluştu

Piyanist ve besteci Fazıl Say ve solist Serenad Bağcan, depremzedeler için İzmir'de sahne aldı. Konserin tüm geliri, "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına aktarıldı. Türkiye'de 11 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmak amacıyla, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ile solist Serenad Bağcan, İzmir'de dayanışma konseri düzenledi. Konser, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı.





HERKESİ DERİNDEN ÜZDÜ

Konser biletlerinin satışa sunulduğu ilk yarım saatte tükenmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Fazıl Say, "Bir Kira Bir Yuva kampanyasını duydum, bir şeyler yapılacaksa böyle bir şey yapılabilir diye düşündüm. İzmir halkına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Salonu doldurdular" diye konuştu. Meydana gelen depremin herkesi derinden üzdüğünü ifade eden Say, "Şok üstüne şok yaşayan bir ülkeyiz. Deprem hepimizde depresyon yarattı. Büyük kayıplar yaşandı. Müziğin bu amaçla paylaşılması ve insanlara destek olmak yüce bir davranış. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Sanatçılar bu akşam depremzedeler için bir kez daha sahne alacak.