Yeni Asır’a gelin geldi

Kuşadası Gazeteciler Dayanışma Derneği Başkanı ve Yeni Asır Kuşadası Muhabiri İbrahim Uzun ile Sena Mutlu görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi. Lütfiye-Hamit Uzun çiftinin oğlu İbrahim Uzun ile Nebahat-İsmet Mutlu çiftinin kızı Sena Mutlu'nun Kuşadası'ndaki nikah törenine iki ailenin akrabaları ile çok sayıda misafir katıldı. Ömür boyu mutluluğa 'evet' diyen genç çift, gece geç saatlere kadar gönüllerince eğlendi. Yeni Asır ailesi olarak İbrahim ve Sena çiftine sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar diliyoruz.

İHSAN KARATAŞ