Şubat’ın şampiyonu yine atv oldu

TÜRKİYE'NİN lider kanalı, dijitalde de öncü olmaya devam ediyor. "Dizi atv'de izlenir" sloganıyla en kaliteli dizileri evlere ulaştıran atv, dijitalde liderliğini sürdürürken atv dizileri, yüksek çözünürlüklü içerikleriyle atv'nin resmi web sayfasında da izleyicileriyle buluşuyor. İddialı ve şık tasarımını sadelikle birleştiren atv.com. tr, dizi izleyecilerine büyük kolaylıklar getiriyor. Dizilerle ilgili gelişmelerin ve haberlerin yanında en sevdiğiniz oyuncuların yer aldığı fotoğraf galerileri de atv.com.tr'de sizlerle buluşuyor. Yenilikçi yapısını dijitalde de sürdüren www.atv. com.tr Şubat ayında TV kanallarının web siteleri arasında 16 kategoride birinci oldu.

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