Kadın modellerden damatlık şov

Bu yıl 9. kez düzenlenen İzmir Fashion Week (IFW-İzmir Moda Haftası) ilginç görüntülere ev sahipliği yapıyor. IFW Kurucusu Akif Örük öncülüğünde, Hyatt Regency İzmir İstinyePark'ta gerçekleştirilen etkinlikte İğne İplik Moda'nın gelinlikleriyle erkek giyim markası Rinelli'nin ürünleri sergilendi. Günün dikkat çeken anları ise damatlıkla izleyicilerin karşısına çıkan kadın modeller oldu.

ÇOK GÜZEL TAŞIDILAR

Organizasyonda yer alan Rinelli defilesinde erkek mankenlerle birlikte podyumda damatlıkla yürüyen Afrikalı model Maja Mbuyamba ile İzmirli manken Gülce Lale, gerçekleştirdikleri sıra dışı sunumla dikkat çekti.

Bu gece 3 ayda hazırlandıklarını ve izleyicileri şaşırtmak için farklı bir sunum yapmak istediklerini belirten firma sahibi Süleyman Deli, "Herkes bu güzel bayanlara gelinlik giydiriyor zaten, ben de bu sefer damatlık giydirip bir tarz yaratmak istedim.

Kıyafetleri çok da güzel taşıdılar. Hem yürüyüşleriyle hem de bakışlarıyla hoş bir görüntü oluşturdular" dedi. Erkek giyim defilesinde bayanları gören izleyiciler, "Maşallah" yorumunu yapmadan geçemedi.

ERCAN AKGÜN