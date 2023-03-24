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Haberler Sarmaşık Soluksuz izlendi birinciliği bırakmadı

Soluksuz izlendi birinciliği bırakmadı

24.3.2023

Soluksuz izlendi birinciliği bırakmadı
Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 119. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey'in Ak Sakallılarla görüşmesi ve Nayman'a karşı büyük bir oyun kurması bölüme damga vurdu.

GECEYE DAMGA VURDU
'Kuruluş Osman' 119. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde 7,77 reyting, 20,18 izlenme payı, AB kategorisinde 4,28 reyting, 12,09 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde 6,48 reyting, 15,85 izlenme payı elde ederek, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorisinin en çok izlenen yapımı olurken, #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

'KURULUŞ Osman'ın 119. Bölümünde; Nayman, Öktem Bey'i şehit ettikten sonra Osman Bey'e oldukça şaşırtıcı bir teklifte bulunarak kendisine komutan olmasını istedi. İsmihan Sultan ise bu durum karşısında Osman Bey'in Nayman'ın teklifini asla kabul etmeyeceğini söylese de Nayman, Osman Bey'in kendisinin komutanı olacağından emindi. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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