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Haberler Sarmaşık Tarık ölümle burun buruna geldi

Tarık ölümle burun buruna geldi

25.3.2023

Tarık ölümle burun buruna geldi
YApımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, yirmi üçüncü bölümüyle ekrana geldi. Seyirciyi ekrana kilitleyen son bölümde, Güzide, Behram'ın yardımıyla uğradığı saldırının arkasındaki kişinin Tarık olduğunu öğrenince büyük bir yıkım yaşadı.

OZAN'IN TEHLİKELİ PLANI
Durumun onu öldürmeye teşebbüse kadar gelmesiyle birlikte Güzide, Tarık'a karşı daha güçlü bir savaş başlattı. Ozan ve Oylum babalarının son hamlesiyle Yenersoy soyadından vazgeçmek için mahkemeye başvuruda bulundu. Öfkeden gözü dönen Tarık, bu sefer de Sezai ve Güzide'yi hedef alarak yalan bir haber daha ortaya attı. Tarık'tan hesap sormak isteyen Ümit, Tarık'ın kendisine yaptığı teklifle neye uğradığını şaşırdı. Kızı ve ablası arasında kalarak büyük bir ikileme düştü. Babasının yaptıklarına dur demek isteyen Ozan'ın başvurduğu yol ise herkesin yüreğini ağzına getirdi. Tarık'ı kızı Öykü'yle tehdit eden Ozan'ın tehlikeli planı Tarık'ın hayatını sonlandıracak mı?

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