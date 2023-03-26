Akpınar’dan skandal evlilik tavsiyesi

Metin Akpınar'ın evlilikle ilgili yaptığı yorum sosyal medyada büyük tepki topladı. Evliliğin insan doğasına aykırı olduğunu iddia eden Akpınar, "Evlilik 20 sene sonunda yasal olarak bitirilmelidir" dedi. Metin Akpınar, katıldığı bir yayında evlilikle ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu. Akpınar, "Evlilikler 20 sene sonunda yasal olarak bitmeli. İnsanlar üzülmez, ihanetler olmaz" dedi.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YARATTI

Akpınar, şunları söyledi: "Evlilik insan doğasına aykırıdır. 62 yıllık evli bir ağabeyiniz olarak söyleyeceğim şey bu. Ayrı kafa yapısında, ayrı cinste, belki ayrı eğitim almış, ayrı eğitim seviyesinde iki insanın bir ömür boyu aynı yerde pranga mahkumiyetine kapatılması öze aykırıdır. Evliliğin anayasası özveridir. Evlenmemeli diyemem. Aşkı unutabiliyorsun. Beyin 20 senede siler. Evlilikler 20 sene sonunda yasal olarak bitirilmeli. Devam etmek istersen dilekçe veriyorsun. Ama bitmişse harika olur. İnsanlar üzülmez, ihanet olmaz."

Akpınar'ı dinleyenler açıklamalar karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

SAYGIN OLSUN

İşte Akpınar'a gelen tepkilerden bazıları: "Yav bak işine, eşin kötüyse eşimden memnun değilim de", "Evlilik insan doğasına değil erkek doğasına aykırıdır fakat sağlıklı toplumlar için evlilik şart", "Bir de usta oyuncu derler buna. Ne ustası, ne örneği. Bir de kalkmış gençlere kötü örnek oluyor", "Bu adamı çok severim ama kesinlikle haksız. Yuva kurmaktan güzel bir şey yok", "62 yıl sonra anlaması bir acayip", "O kadar evli kaldıktan sonra tavsiyeni kimse kaale almaz", "Yalnız kalsaydın böyle konuşmazdın", "Erkenden çözmüşsün abi tebrikler 62 yıl", "62 yıl sonra da böyle demezsin be abicim. Az biraz hayat arkadaşına saygın olur en azından", "Sana yakışmayan bi kelime üstad."