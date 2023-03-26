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Haberler Sarmaşık ‘Bir Küçük Gün Işığı’na sürpriz isim katıldı

Bir Küçük Gün Işığı’na sürpriz isim katıldı

Bir Küçük Gün Işığıduygu dolu hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitliyor.

26.3.2023

‘Bir Küçük Gün Işığı’na sürpriz isim katıldı
YAPIMINI NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, atv 'nin sevilen dizisi "Bir Küçük Gün Işığı"na sürpriz isim katıldı. Sevilen oyuncu Armağan Oğuz, Bir Küçük Gün Işığı'nın 27. bölümünden itibaren izleyiciyle buluşacak. Sinan Kaptanoğlu karakteri ile izleyici karşısına çıkacak olan Oğuz, eşini kaybetmiş bekar bir babayı canlandıracak. Yolu sürpriz bir şekilde Dila ile kesişecek Sinan'ın gelişi ile yaşanacak gelişmeler şimdiden merak edilirken, setten ilk karelerde basınla paylaşıldı.
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