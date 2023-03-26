Yeşilçam’ın gamzeli güzeli tedavi altına alındı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın ünlü yıldızı Bahar Öztan (61) yeniden kanser hastalığına yakalandı. Yeşilçam'ın "Gamzeli güzel" lakaplı yıldızı Bahar Öztan, 4 yıl önce yakalandığı ve atlattığı kanser hastalığının yeniden tekrarlaması üzerine özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İstanbul'dan Bodrum'a taşındıktan sonra oğlu Yiğit Çolak ile otel işletmeciliği yapan Öztan daha önce 4 kez kansere yakalanmış ve gördüğü tedaviler sonucu hastalığı atlatmıştı.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

BAHAR Öztan kendisine ait sosyal medya hesabından hastanedeki fotoğrafını paylaşarak, "Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım. 10 gündür hastanedeyim. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde. Sevenlerimden dua istiyorum" diye yazdı.

ADEM ÜLKER