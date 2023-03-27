Ateş Kuşları yine nefesleri kesti

Ateş Kuşları'nın yeni bölümünde Gülayşe ve Barbaros'un ilk yemeğinde Gülayşe'nin itirafları geceye damgasını vurdu. Zümrüt Gülayşe'yi istemek için Mola Yeri'ne geldi. Zümrüt'e tornavidayla saldıran Sabit'e Zümrüt'ün adamı Neco silah doğrulttu. Tam o anda silahın önüne atlayan Barbaros Sabit'in hayatını kurtarırken kendisi ise yaralandı.



BARBAROS'A SÜRPRİZ

Doktor Mete, Barbaros'un yaralarını dikip mermiyi çıkararak onu tedavi etti. Gülayşe, Mercan, Ali ve Zıpkın Barbaros'a minnetlerini dile getirdiler. Sabit ise Barbaros'a "Sen beni kurtardın. Herkes kalleş, sen kardeş. Benim kardeş" diyerek teşekkür etti. Gülayşe, Yakup'u ve Harun'u da organize ederek Barbaros'a sürpriz bir akşam yemeği hazırladı. Gördüğü sofra karşısında şaşıran Barbaros, hala çok kızgın olduğunu söylese de Gülayşe'ye kıyamayıp sofraya oturmayı kabul etti.



GÜLAYŞE'NİN İTİRAFI

İkili, birbirlerine elleriyle yemek yedirdikten sonra Gülayşe, sokak çocuğu olduğunu, diğer Köksüzlerle beraber Çatal'dan kaçtıklarını ve aslında hiçbiriyle öz kardeş olmadığını itiraf etti. Gülayşe, önce Dima'yı sonra da tüm sokak çocuklarını bir şekilde Çatal'ın elinden kurtaracağını ancak bunun için polise ifade vermeyeceğini söyledi. Ali, tüm gerçekleri anlatmak üzere Eyüboğlu Köşkü'ne gittiğinde kapıda Mercan'la karşılaşınca büyük bir şoka uğradı. Kalacak bir yer arayan Çatal ise, yeğeni Nazmiye'nin yardımıyla Riva Park'a ulaştığında içeride sohbet eden Gülayşe ve Barbaros'u gördü.

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