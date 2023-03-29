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Yalnız olmadıklarını gösterme zamanı

Hatay’daki depremzedelerle bir araya gelen Esra Erol, “Yardımlar devam etmeli. herkesten destek bekliyoruz.” dedi.

29.3.2023

Yalnız olmadıklarını gösterme zamanı
6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından bölgeye yardımların devam etmesi gerektiğini söyleyen Esra Erol, duyarlılık örneği göstererek bu kez yardımı kendisi götürdü. Hatay'daki depremzedelerle bir araya gelen Erol, depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmaya devam ediyor.

KALBİMİZ BURADA
İlk yardım tırını Hatay'da depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine götüren Erol, yardım çağrısını tekrarlayarak herkesten destek beklediğini söyledi. Hatay'dan sonra sırada Adıyaman ve Malatya için hazırlanacak TIR'lar olduğunu belirtti. Erol, özellikle kadınlar ve çocuklarla ilgili ürünlere ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Esra Erol, deprem bölgesindekilere 'Yalnız olmadıklarını gösterme zamanı' olduğunu belirterek bir dayanışma çağrısında bulundu. Herkesin kalbinin deprem bölgesinde attığını belirten Erol, her yara iyileşene kadar, deprem bölgesinde yaşayanlara yardım götürüleceğini söyledi.



ÇAĞRIDA BULUNDU
Program aracılığıyla deprem bölgesindeki vatandaşların günlük ihtiyaçlarına yönelik bir yardım çağrısında bulunan Erol, şu ifadeleri kullandı. "Sizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz yardıma devam edeceğiz. TIR'larımız doldukça yola çıkmaya devam edecek."

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