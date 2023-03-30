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Haberler Sarmaşık Dolandırıcılarla başı dertte

Dolandırıcılarla başı dertte

30.3.2023

Gazete

Dolandırıcılarla başı dertte
Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın başı dolandırıcılarla dertte. Ünlü şarkıcı, kendisini Tan Taşçı diye tanıtan dolandırıcıya karşı arkadaşlarını ve sevenlerini sosyal medya hesaplarından uyardı. Ünlü şarkıcı, bazı sanatçı, basın mensubu ve organizatör arkadaşlarını arayan kişinin kendisini Tan Taşçı diye tanıttığını söyledi. Şarkıcı şu açıklamayı yaptı: "Birkaç gündür sahte bir Tan Taşçı bazı sanatçı, basın mensubu ve organizatör arkadaşlarımı arayıp, ben olduğuna inandırarak işletiyormuş. Hukuki işlem başlatıldı. Lütfen sonu 31 ile biten Ayşe numaradan arayan bu kişiye itimat etmeyin."
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