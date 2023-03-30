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Haberler Sarmaşık Hatipoğlu’ndan izleyicilere sürpriz

Hatipoğlu’ndan izleyicilere sürpriz

30.3.2023

Gazete

Hatipoğlu’ndan izleyicilere sürpriz
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca atv ekranında canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle doldu taştı. Geçtiğimiz akşam yayınlanan İftar programında Nihat Hatipoğlu bugün bir misafirimiz var diyerek hem ekran başında izleyenleri hem de stüdyodaki izleyicilere ufak bir sürpriz yaptı. Hatipoğlu stüdyoya evinde beslediği kedisi İnci'yi getirdi. Hatipoğlu, İnci'yi ailelerinin bir parçası gibi sevdiklerini, aileyi sayarken sayılarına onu da eklediklerini dile getirerek hayvan sevgisine dikkat çekti.
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