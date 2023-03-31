ATV Ana Haber Bülteni farkı

Yayınlana her program ve dizisiyle Türkiye'nin en çok izlenen kanalı olan atv, 29 Mart Çarşamba günkü atv Ana Haber yayını Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde ilk sıraya yerleşti. Önceki akşam ekrana gelen ATV Ana Haber Bülteni gündemi belirleyen haberleriyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,14 izlenme oranı ve %18,04 izlenme payıyla birinci sırada yerini aldı. Birinci sırada atv Haber, imza attığı her haberle farkını ortaya koyuyor, Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutuyor. Seçimler yaklaşırken Türkiye gündemi Cem Öğretir'in sunumuyla atv Ana Haber Bülteni'nden takip etmeye devam ediyor. atv Ana Haber Bülteni Ramazan ayı boyunca saat 18.45'te ATV'de!

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