Kayıp oğluna Esra Erol’da kavuştu

atv'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da, parçalanmış aileleri bir araya getirmeye ve kayıpları bulmaya devem ediyor. Geçtiğimiz günlerde programa katılan 55 yaşındaki Fatma Doğan, 11 Mart'tan bu yana oğlu Emre Deccaloğlu'na ulaşamadığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Günlerdir oğlu Emre'den haber alamayan anne, oğlunun şans oyunları bağımlısı olduğunu, her yerde aradığını ama bulamadığını ve hayatından endişe ettiğini ifade etti.



MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Esra Erol kısa süre içerisinde Emre Deccaloğlu'nu buldu. Günler sonra anne oğluna canlı yayında kavuştu. Gözyaşlarına hâkim olamayan anne Esra Erol'a teşekkür ederek "Allah razı olsun, İyi ki Esra Erol'a çıkmışım. Çok mutluyum. Emre'yi buldum." dedi. Stüdyoda duygusal anlar yaşanırken, o anlar sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

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